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«التعليم» تعلن أسماء الطلاب المتجاوزين لنسب الغياب.. وتطبيق قرارات مهمة عليهم

كتب:

أميرة فكري
11:43 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية - طلاب

صورة أرشيفية - طلاب

أعلنت عددا من المدارس الثانوية، أسماء الطلاب الذين حصلوا على الإنذار الثاني بسبب تجاوز نسبة الغياب القانونية، وفقا للائحة الانضباط المدرسي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم. 

فصل الطلاب بسبب الغياب 

أعلنت المدارس أسماء الطلاب الذين حصلوا على فصل لتجاوزهم نسبة الغياب، مطالبة بسرعة التوجه إلى المدرسة وإجراء إعادة القيد وفقا للائحة الانضباط، وحال الفصل يُعاد القيد مرة واحدة فقط، وحال تجاوز نسبة الغياب مرة أخرى يتم الفصل والتحويل إلى نظام منازل. 

وأكدت المدارس عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ ذلك استمرارا لتفعيل لائحة النظام المدرسي وتحقيق الانضباط وحصر غياب الطلاب، وصدر الإنذار الثاني للطلاب المتغيبين حسب القانون تمهيدا لفصلهم نهائيا وتحويلهم إلى نظام المنازل.

 

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بقلم أميرة فكري