تفاصيل صرف حافز التطوير للمعلمين.. اعرف الفئات المستهدفة

كشفت المديريات والإدارات التعليمية، تفاصيل تطبيق حافز تطوير التعليم للصفوف الأولى، وشروط صرفها والمعلمين المستحقين وعدد الحصص، مشيرة إلى أنّ الفئات المستهدفة لصرف الحافز هي «معلمي الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي».

شروط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولى

وأوضحت الإدارات التعليمية، شروط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولى، كما يلي:

- أنّ يكون المعلم على رأس العمل، وشاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبًا للتدريس في الصفوف المشار إليها.

- أنّ يكون المعلم مُخاطبًا بقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وإحضار صحيفة أحوال لكل معلم يُدرج اسمه بالكشوف.

- أنّ يكون المعلم مُدربًا على المنظومة الجديدة للتعليم.

- تُدرج أسماء المعلمين القائمين بالتدريس للمواد الأساسية ومواد الأنشطة، في القرار الوزاري 133 لسنة 2021.

- في حالة وجود معلم بالحصة، يتم إسناد الفصل له ولا يتم إدراج اسمه للصرف عن نفس الحصص للصف ذاته، وسيتم مضاهاة ذلك مع كشوف العاملين بالحصة وجداولهم.

الحصص الفعلية والنصاب القانوني

- تُحسب الحصص الفعلية التي تؤدى خلال الشهر، داخل فصول الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، من أساسي النصاب الفعلي لكل معلم، طبقًا لما ورد بالقانون 155 لسنة 2007، ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى مسؤولية مسؤول الجدول ومدير المدرسة كالآتي:

- عدد الحصص الفعلية والنصاب القانوني x قيمة الحافز.

- عدد الحصص المستحق صرف حافز عنها هو 41 حصة لكل فصل.

- تُضاف حصة الريادة والتوكاتسو والأنشطة للمعلم المسندة إليه بجدوله ضمن الحافز.

- مادة المهارات المهنية تُوزع على جميع الأنشطة الموجودة بالمدرسة، دون الانفراد بنشاط معين، ويدرسها معلم واحد فقط لكل الصفوف أو لكل صف وفقًا لعدد المعلمين والأنشطة المفعلة بالمدرسة.

- كتابة اسم المعلم مرة واحدة فقط، سواء في الصفوف الأولى أو الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

- لا يتم إسناد جدول للأخصائيين (اجتماعي / نفسي).

- في حالة وجود عجز بالمدرسة، يتم مخاطبة مدير عام الإدارة ومدير المرحلة الابتدائية لتوفير بدائل (بالأجر/ الندب).

- اعتبار أيام الاجازات الرسمية والأعياد أيام عمل الفعلية وتُحسب ضمن عدد الحصص.

- يُخفض الحافز بنسبة 25 للمستحق في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من إدارة المدرسة.

صرف الحافز للمعلمات الحاصلات على إجازة وضع

- يُصرف الحافز للمعلمات الحاصلات على إجازة وضع، والحاصلات على إجازات مرضية بأجر كامل، والمخاطبات بأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، ولمن يقوم بالعمل بدلا منهن لحين العودة من الإجازة، بشرط استلام الجدول والعمل داخل الفصل.

- جواز الجمع لمستحقي حافز منظومة التعليم وكل من حافز المدارس الرسمية لغات والدمج.

- بالنسبة للمنتدبين كليًا، يُصرف لهم من الجهة المستفيدة بعملهم (الإدارة المنتدبين إليها كليًا).

- في حالة الانتداب الجزئي، يُصرف من الجهة الأصلية مع إحضار خطاب من الجهة المنتدب إليها، متضمنا عدد الحصص.

- المعلم المنتدب بين أكثر من مدرسة ابتدائية، تحرر المدرسة الأم، الحافز بناء على جواب رسمي من المدرسة المنتدب إليها المدرس، بأنه يستحق الحافز عن المدة التي يعمل بها هناك.

- المُعلم المنتدب من المرحلة الإعدادية أو الثانوية للعمل في المرحلة الابتدائية، ويعمل داخل المنظومة يستحق صرف الحافز بعدد الحصص داخل المدرسة المُنتدب إليها.

- لا يجوز حذف أو إضافة اسم أي معلم، بعد تسليم الكشوف إلى لجنة استلام الحافز، وعند سقوط اسم معلم سهوًا أو عمدًا يتحمل مدير المدرسة ومسؤول الجدول، المسؤولية كاملة دون أدنى مسؤولية على التوجيه ومدير التعليم الابتدائي وقسم الماهيات بالإدارة.