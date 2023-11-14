«التعليم»: ندرس التحاق طلاب من دول عربية في مدرسة العباقرة بشروط

عرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عناصر تجربة مدارس العباقرة، مشيرا إلى أنها تستهدف الاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الانسان المصري.

تقديم حزمة امتيازات للطلاب

وأشار وزير التعليم، وفق بيان الحكومة، إلى أن مدارس العباقرة تقدم حزمة امتيازات للطلاب عبر توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتقديم محتوى تعليمي وتدريبي مميز، لافتا إلى دراسة إمكانية التحاق طلاب من دول عربية بمدرسة العباقرة بشرط اجتيازهم حزمة من الاختبارات فضلاً عن إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية بها.

وضع آليات ومعايير لإختيار المعلمين

وأضاف أنه يجرى وضع آليات ومعايير لإختيار المعلمين، وشروط الالتحاق والامتيازات المقدمة لخريجيها.

تنظيم المؤتمر الأول «STEM Education»

وخلال لقاء وزير التربية والتعليم بالدكتور مصطفى مدبولي، تناول الوزير الترتيبات الخاصة بتنظيم المؤتمر الأول STEM Education المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن المؤتمر يأتي بهدف إجراء حوار مجتمعي لعرض وتسليط الضوء على النموذج المصري لنظام تعليم STEM وبحث تأثير وأهمية هذا النظام في تنمية مهارات الطالب في التعليم الثانوي، إلى جانب استعراض النجاحات والفرص والتحديات، واستشراف نظرة مستقبلية لمدارس STEM بمصر وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.