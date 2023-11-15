«المتحدة» والتحالف الوطني وحياة كريمة.. دور القوة الناعمة المصرية في دعم غزة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المتحدة والتحالف الوطني وحياة كريمة.. دور القوة الناعمة المصرية في دعم غـزة».

وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

وذكر التقرير، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دعمها لقطاع غزة والقضية الفلسطينية والانتصار للإنسانية فيما قدمته من إرسال مساعدات لغزة وزيارتها للمصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش، فضلا عن دورها الإعلامي في إبراز قنواتها الحقائق للعالم كله ومواجهة أكاذيب إسرائيل ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

ونظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح البري، وثمنوا جهود مصر في تيسير دخول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين مؤكدين دعمهم الكامل لقرارات القيادة السياسية التي تهدف إلى التصدي لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

انتهاكات لكل معاني الإنسانية

كما كانت هناك مشاركة واسعة من التحالف في المؤتمر الصحفي الذي جرى تنظيمه عند معبر رفح، وأكدت الدكتورة غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي للتحالف الوطني وحياة كريمة، أن الشباب المصري المتطوع من جميع أطياف المجتمع الذي أصبح الشريان الوحيد لقطاع غزة يرفض ويدين ما تشهده فلسطين وخاصة قطاع غزة من انتهاكات لكل معاني الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية في عدوان واضح على حقوق الإنسان هو الأصعب وعدوان على الحق في الحياة.