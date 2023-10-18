الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدين جريمة قصف مستشفى المعمداني

أدانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى فلسطيني بغزة ومقتل الأبرياء والمرضى والأطفال، بما يعتبر جرائم تمارسها سلطات الإحتلال الإسرائيلي، مرفوضة إنسانيا ودوليا.

الشركة المتحدة: قصف مستشفى المعمداني مجزرة في فلسطين

وأوضحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تدين الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفىات والمدارس.

الشركة المتحدة تحمل الدول الداعمة لإسرائيل مسؤولية ما يحدث في فلسطين

وأمام هذا التعد السافر، فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحمل الاحتلال الإسرائيلي، بل وكل الدول الكبرى التي تقف داعمة لجرائمه ومجازره ضد الشعب الفسلطيني، تحملهم جميعا مسؤولية ما يحدث في أرض فلسطين وضد الشعب الأعزل من ممارسات أثبتت تخلي العالم عن دوره وإنسانيته على مدار 8 أيام من الوحشية المفرطة دون تحرك يذكر من كل الدول الكبرى أصحاب القرار.

وأضافت: «خالص التعازي لأسر الشهداء، والدعاء الصادق من القلب لكل ضحايا هذه المجزرة الوحشية، ستظل دماءكم الطاهرة وقود يحرك الملايين في الدول العربية وحول العالم نحو إستعادة الانسانية والالتزام بالقانون، كلاهما السبيل الباقي أمام عالم ساعي للسلام ولن يحتمل مزيدا من الحروب والإبادات».

وتختتم الشركة موقفها، وقد رفعت رأسها بتغطية إعلامية مهنية تليق بالحدث وتتسق مع موقف كل عربي شريف، وموقف مصر القادر على تغيير المعادلة، تستدعي المتحدة للخدمات الإعلامية أبياتا تذكر العالم الصامت بأن الصمود فلسطيني والإرادة عربية.. فإن نجت ساق يظل ساعد ومعصم».