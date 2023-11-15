«التعليم» توضح آلية إلحاق طلاب «تالتة إعدادي» العائدين من الخارج بمدارسها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الطلاب المصريين العائدين من الخارج والمقيدين على نظام الطلبة المصريين في الخارج «أبنائنا في الخارج»، وحصلوا على شهادة الصف الثالث الإعدادي بنتيجة «اجتاز»، يتم إلحاقهم كطلاب منازل في الصف التالي لهم بمرحلة التعليم الثانوي العام على مدارس مصر الرسمية.

الطلاب المصريين في الخارج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، أنّ الطلاب المصريين العائدين من الخارج والمقيدين على نظام أبنائنا في الخارج وأدوا امتحانات الصف الأول أو الثاني الثانوي وكانت نتيجتهم «اجتاز»، وحصلوا على شهادة الصف الثالث الإعدادي سواء شهادات «بدرجات من داخل مصر - بيان تحديد مستوى - شهادة معادلة بمثيلاتها في جمهورية مصر العربية ولهم مجموع اعتباري»، يتم إلحاقهم في مرحلة التعليم الثانوي العام طبقا لشروط وتنسيق الإدارة التابع لها الطالب حينها كطلاب منتظمين.