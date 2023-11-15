وزير الصحة: مستشفيات أمانة المراكز الطبية تقدّم خدمات بمقابل بسيط

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة تقدم خدمات طبية متميزة، وهي أول المستشفيات التي تدخل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف وزير الصحة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في معهد ناصر، أنّ مستشفيات الأمانة تقدّم خدماتها للمواطنين بمقابل مادي بسيط أقل من التكلفة الفعلية، وأنّ جميع مستشفيات وزارة الصحة والسكان ستخلص إلى شهادة الاعتماد والجودة تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأكد عبدالغفار، أنّ مستشفيات الأمانة مؤهلة للتأمين الصحي الشامل ويطبق بها الميكنة والملف الموحد للمريض، موجّها حديثه لمديري المستشفيات بأنّ الوزارة تقدم لهم الدعم الدائم في أي مطالب للتطور والتوسع في الخدمات.