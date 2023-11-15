«الصحة» تكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي عزة بمعهد ناصر: نرحب بهم وسعداء بخدمتهم

كشف الدكتور محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر، تفاصيل الحالة الصحية لمصابي غزة الموجودين داخل معهد ناصر، حيث استقبل المعهد 14 حالة مرضية جميعها مستقرة، لكن تحتاج إلى رعاية طبية كبيرة جدا، مشيرا إلى تخصيص أماكن مجهزة على أعلى مستوى وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان .

وتابع مدير عام معهد ناصر لـ«الوطن»، أنّ المعهد تحول إلى مكان آمن لمصابي غزة، ومُرحب بهم جميعا، لافتا إلى أنّ العاملين في المعهد تبرعوا بملابس لمصابي غزة، ويتعاملون معهم بكل رحمة، ولديهم إيمان كامل بالقضية الفلسطينية ونقف على قدم وساق لهم.

وأضاف مدير معهد ناصر، أنّ الحالات تتنوع بين سيدات وأطفال ورجال وكبار السن، وجرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى تخصصات طبية دقيقة للمستشفيات المتخصصة خاصة مرضى الأورام السرطانية للحصول على الرعاية الطبية والبروتوكول العلاجي لهم كل حالة وفق التشخيص الخاص بها.