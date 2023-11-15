استشاري في «الصحة العامة»: المقابر الجماعية حل طارئ لمنع انتشار الأوبئة بغزة

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إنّ الوضع الصحي في قطاع غزة «كارثي» بخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة، ما أدى إلى زيادة عدد الوفيات في المستشفيات.

مستشفى الشفاء شهدت عددا كبيرا من الوفيات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «مستشفى الشفاء شهدت عددا كبيرا من الوفيات، وجرى إعلان مقبرة جماعية فيها، وهذا حل طارئ منعا من تواجد الجثث في المستشفى، ما يؤدي إلى تعفنها وخروج بكتيريا والميكروبات منها».

وتابع: «بعدما تزول الغمة يمكن الحصول على أماكن أخرى لدفن الجثامين بشكل منظم أكثر مما يحدث الآن، ولوجرى الدفن بطريقة صحيحة وجرى حفر مقابر عميقة واستيعاب أعداد كبيرة سيكون ذلك أكثر من فتح المقابر، ونقل الجثامين إلى أماكن أخرى».