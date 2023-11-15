«القاهرة الإخبارية»: السفير السعودي في مصر يصل إلى معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، إلى معبر رفح.

وفى سياق آخر، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا» من توقف العمليات الإنسانية عند معبر رفح، اليوم، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل الشاحنات وآلالات نقل الإمدادات من الحدود وتفريغها في غزة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

توقف العمليات الإنسانية بشكل كامل

وأضافت الأونروا، في بيانها، أنه إذا لم يصل الوقود الإضافي إلى الوكالة، فستتوقف العمليات الإنسانية بشكل كامل، ولن تصل أي إمدادات أخرى للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وتعرضت 50 منشأة تابعة للأونروا، بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوارئ المخصصة، للأضرار، حيث أصيبت إحداها بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة 195 آخرين بين النازحين، كما تضرر ما لا يقل عن 7 كنائس و73 مسجداً.