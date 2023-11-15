وكيل «تعليم القاهرة» تتابع انتظام الدراسة والانضباط الإداري بالمدارس

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، انتظام سير العملية التعليمية بمدرستي الشهيد علي طلعت الابتدائية فاطمة الزهراء الثانوية بنات، وذلك في إطار التوجيهات بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات .

انتظام العملية التعليمية داخل الفصول

وخلال المتابعة بمدرسة الشهيد على طلعت الابتدائية، اطمأنت «وكيل تعليم القاهرة» على انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، وحضرت حصص لغة عربية، تربية دينية، رياضيات، وقاعات رياض الأطفال.

وفي ختام الزيارة شهدت فاعليات مسابقة القرآن الكريم والإلقاء بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، معربة عن مدى إعجابها بأداء الطلاب لتلاوة القرآن الكريم وإلقاء الشعر.