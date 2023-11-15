«إكسترا نيوز» تشيد بتقرير «الوطن» عن انتهاكات إسرائيل بحق نساء وأطفال فلسطين

أشادت قناة «إكسترا نيوز» بتقرير منشور في عدد اليوم من جريدة الوطن، بعنوان «مصر: الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال في قطاع غزة ترقى لجرائم حرب»، والذي تناول تصريحات وزير الخارجية سامح شكري، بشأن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

واستضافت القناة في فقرة عن جولة في أبرز العناوين بالصحف المصرية الصادرة اليوم، الكاتب الصحفي أحمد رفعت، للتعليق على «أبرز العناوين»، حيث أكد أنّ الموقف المصري قديم وأصيل، ومصر تعلم بقدم مخطط محاولة تهجير الفلسطينيين، والذي يرجع إلى أكثر من 100 عام.

وتابع رفعت، خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المقصود من مخطط تهجير أهل فلسطين أكبر من مجرد تهجير شعب من أرضه، والهدف هو تصفية القضية تماما، ليستمر العدوان الإسرائيلي في ضم مزيد من الأراضي لتحقيق «حلم إسرائيل الكبرى».

وأشار إلى أنّ دولة الاحتلال لن تتوقف عند حدود فلسطين، بل ستسعى لإثارة المشكلات مع دول الجوار مثل لبنان والأردن، وممارسة مزيد من الإعتداءات على الأراضي وفقا للعقلية الصهيوينة، متابعا: «مخطط يسعون فيه خطوة بخطوة ولو حققوه بعد 400 أو 500 عام».