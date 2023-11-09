جثث وأشلاء في الشوارع.. مصور فلسطيني يكشف تطورات مرعبة في حرب غزة

وسط الجثث والأشلاء، أصبح أبناء غزة يعيشون في مأساة جديدة، في ظل الحرب الشنعاء التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، والتي تدخل شهرها الثاني اليوم، بعدما اندلعت يوم 7 أكتوبر الماضي.

مأساة جديدة يعيشها قطاع غزة في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي

لم يكتفِ العدوان الإسرائيلي بالمجازر التي يقوم بها في قطاع غزة، بالقصف المستمر الذي سقط بسببه آلاف الشهداء والجرحى، بل إن الأزمات لاحقت أبناء القطاع الناجين، في ظل أزمة نفاد الوقود ومنع دخول المحروقات، فضلا عن ازدحام المستشفيات عن آخرها بالمصابين وخروج معظمها عن الخدمة، بحسب تصريحات وزارة الصحة الفلسطينية.

مصور فلسطيني يكشف مأساة جديدة في غزة

«الجثث والأشلاء في الشوارع بسبب أزمة المواصلات»، هكذا كشف صالح الجعفراوي، المصور الفلسطيني، الذي ينقل الأحداث الجارية في غزة، عبر حسابه على «إنستجرام»، لحظة مأساوية جديدة في تطور مرعب يعيشه القطاع.

المشهد الذي كشف عنه المصور الفلسطيني، كشف حجم المعاناة الذي يعيشها الناجون، وسط القلق الذي يعانيه قطاع غزة من انتشار الأوبئة، في ظل امتلاء ثلاجات الموتى، والمستشفيات التي تعاني من انقطاع الكهرباء نتيجة القصف المستمر.

دمار شامل شهدته العديد من الأحياء في قطاع غزة، والتي استهدفها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، في ظل حالة الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر، وتحديدا منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، الذي نفذت خلاله الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جددت القصف على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، وفقا لما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

ووصل، عدد الشهداء في فلسطين إلى 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة و649 مسناً، بينما أصيب أكثر من 26 ألفا.