سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات النارية ببني سويف

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، قيام 3 عاطلين من بينهم عميل سيئ النية، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 11 واقعة، وأرشدوا عن المسروقات وهي 11 دراجة نارية.

وجرى تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.