رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات النارية ببني سويف

كتب:

محمد بركات
02:02 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
حبس - أرشيفية

حبس - أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، قيام 3 عاطلين من بينهم عميل سيئ النية، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 11 واقعة، وأرشدوا عن المسروقات وهي 11 دراجة نارية.

وجرى تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تنفي صحة بيان منسوب لها يحذر من تعرض المنازل للسرقة

«الداخلية» تستجيب لالتماس مسنة عمرها 102 سنة لتجديد بطاقتها في منزلها

«الداخلية» تعقد لقاءات مع طلبة المدارس للتوعية بمخاطر المواد المخدرة

«الداخلية» تواصل جهود تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

الداخلية تكشف ملابسات وقوف طالب بحوزته سلاح أبيض أمام مدرسة بالقاهرة
بقلم محمد بركات