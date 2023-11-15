«الأونروا»: الوقود القادم من مصر يمثل 9% فقط من احتياجاتنا اليومية

قال توماس وايت، مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» في غزة، إننا حصلنا على نحو 24 ألف لتر من الوقود من مصر، لكن إسرائيل تقصر استخدامه على نقل المساعدات القادمة من رفح، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأصاف مدير وكالة الأونروا في قطاع غزة، أن الوقود الذي حصلت عليه الوكالة من مصر يمثل 9% فقط من احتياجاتها اليومية لمواصلة أنشطتها.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، في وقت سابق، من توقف العمليات الإنسانية عند معبر رفح، اليوم، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل الشاحنات وآلات نقل الإمدادات من الحدود وتفريغها في غزة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».