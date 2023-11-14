الأونروا: عدد أهل غزة بملاجئنا يعادل ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل 20 عاما

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، إن عدد من نؤويهم في ملاجئنا بقطاع غزة اليوم يعادل ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل 20 عاما، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي، منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، منها أكثر من 25 آلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة ومدرعة، في مناطق توغل القوات الإسرائيلية، وذلك خلال 48 ساعة الماضية.

وأكدت الفصائل الفلسطينية في بيان لها: «أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية، وقوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها».