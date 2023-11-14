الأونروا: نزوح سكان غزة من الشمال إلى الجنوب يذكرنا بنكبة 1948

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن عشرات الآلاف من الأشخاص الفلسطينيين أُجبروا على الانتقال سيرًا على الأقدام من شمال إلى جنوب غزة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوكالة عبر منصة «إكس».

وأضافت «الأونروا»، أن النزوح الكبير للفلسطينيين من شمال إلى جنوب غزة بسبب العدوان الإسرائيلي يذكرنا بالتهجير الأصلي لأكثر من 700 ألف شخص من مدنهم وقراهم في عام 1948، المعروف باسم «النكبة».

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن 101 من العاملين في المجال الإنساني بـ«الأونروا» توفي أثناء الخدمة منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

لازاريني: لا مناطق آمنة في قطاع غزة

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، فيليب لازاريني، قال إنه لا مناطق آمنة في قطاع غزة، ودعى إلى وقف لإطلاق النار وزيادة حجم المساعدات التي تصل لقطاع غزة.

وأضاف «لازاريني» بحسب «CNN»، قائلا: «ليس هناك أي مناطق آمنة على الإطلاق في قطاع غزة، يوجد ممرات آمنة للسماح للأشخاص بالذهاب من شمال إلى جنوب قطاع غزة، ولكن إذا نظرت إلى الأمم المتحدة والتي عادة لديها منشآت لحماية الناس حيث تؤوي 750 ألف شخص، أكثر من 60 من مؤسساتنا تم قصفها، 70% من هذه المؤسسات كانت في الجنوب، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصًا وإصابة المئات من الأشخاص».

وحذر مدير «الأونروا» توماس وايت، أمس، من أن جميع عمليات المساعدات التي تقدمها الوكالة في غزة سيتم إيقافها خلال الـ48 ساعة المقبلة ما لم يتم السماح بدخول الوقود إلى المنطقة المحاصرة.