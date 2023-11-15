خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات للطلاب المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2023-2024، مشيرا إلى أنّه يتم دفع رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 150 دولارا أمريكيا لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب المصريين في الخارج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2023-2024، كما يلي.

- إنشاء حساب خاص به على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط.

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر.

- سداد 150 دولارا أمريكيا لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الالكتروني لولي الأمر، وتطبيق الشروط والأحكام الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء البيانات المطلوبة في تسجيل الاستمارة بكل دقة.

- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.

- المتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسؤولين عن امتحانات أبناؤنا في الخارج مع متابعة البريد الإلكتروني.

- في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسؤول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد.