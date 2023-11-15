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سامح شكري: معبر رفح مفتوح بصفة دائمة.. والأطقم الطبية متواجدة 24 ساعة

كتب:

حسن سمير
02:23 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن معبر رفح مفتوح بصفة دائمة، والأطقم الطبية والأجهزة المعاونة متواجدة على مدار الساعة، والقدرة على نفاد الشاحنات التي تحمل مساعدات مرهونة بالموافقات من قبل سُلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أننا أقمنا في العريش مستودعات لهذه المساعدات، والشاحنات تقف لمدة مبالغ فيها للتحقق من حمولاتها، والشاحنات تقف على معبر رفح انتظارًا أوقات طويلة لدخولها إلي القطاع.

وأضاف: «على المجتمع الدولي أن يبذل الجهود الواجبة لنفاذ هذه المساعدات وعدم إعاقتها حتى لا يجرىبشكل من الأشكال محاولة إلقاء هذه المسؤولية على مصر التي لم تدخر جهد في توصيل هذه المساعدات».

 

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