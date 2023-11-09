سامح شكري: حجم مساعدات المجتمع الدولى لـ«غزة» لم يصل للكمية المقدمة من مصر

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الشعب المصري قدم من خلال منظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية مساعدات إنسانية جرى إدخالها إلى قطاع غزة بلغت حوالي 5 آلاف و400 طن من المساعدات منذ اندلاع الحرب على غزة، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته نيابة على الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مؤتمر باريس للسلام حول الأوضاع الإنسانية في غزة: «في حين لم تتعد المساعدات المقدمة من مجموع أعضاء المجتمع الدولي هذه الكمية «مساعدات مصر»، وما جرى إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يفي على الإطلاق من احتياجات المدنيين في غزة، بسبب الإجراءات المعقدة والمتعمدة من قبل الجانب الإسرائيلي، والتي تفاقم من الأوضاع المتدهورة داخل القطاع وتثير الشكوك حول أهدافها».

وأكد أن مصر طالبت بأهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، ونددت بجميع الممارسات التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينين على النزوح، ونقلهم جبرا وترحيلهم من أراضيهم، إذ بلغت أعداد النازحين في غزة ثلث عدد سكانها، وهذا مخالفة جسيمة في القانون الدولي الإنساني.