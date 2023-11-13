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سامح شكري يؤكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الوضع المأساوي في غزة

كتب:

أ ش أ
07:33 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
سامح شكري

سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية، اليوم، من وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، إنّ الوزيرين تبادلا التقييم ووجهات النظر حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع، ومنع توسيع الصراع.

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