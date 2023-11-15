المرصد المصري: إسرائيل تتحرك عبر 4 محاور في قطاع غزة

أصدر المرصد المصري، تقريرا مفصلا عن التطورات العسكرية في فلسطين حتى اليوم 15 نوفمبر الجاري، وذلك بعد 40 يوما من القصف الإسرائيلي المستمر على غزة، مشيرًا إلى الوضع الميداني في محاور شمال قطاع غزة ينقسم إلى عدة محاور.

المحور الأول

وأوضح أن المحور الأول هو الجبهة الشمالية الغربية «بيت لاهيا»، والذي يمثل الجهة البرية الرئيسية للقوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة، واستمر تحرك القوات الإسرائيلية فيها على 4 محاور فرعية، وحدث تطور اليوم على المحور الأول (المحور الساحلي) الذي هدفت فيه إسرائيل السيطرة على مخيم الشاطئ والمناطق الساحلية الواقعة جنوبه، فقد وصلت وحدات الفرقة الإسرائيلية 162 إلى المناطق الغربية والجنوبية لمخيم الشاطئ مع الإعلان عن السيطرة على المحور بشكل كامل لتكون هذه القوات قريبة من الالتقاء مع القوات المتقدمة من المحور الشمالي في الجبهة الجنوبية (محور الشيخ عجلين – تل الهوا)، ومنها الفرقة 36، التي تعمل قرب ميناء غزة.

المحور الثاني

وتستمر القوات الإسرائيلية في جنوب المحور الساحلي على طول شارع الوحدة جنوبي ميناء غزة بمحور الشيخ رضوان في اتجاه المناطق الشرقية والشمالية لمجمع الشفاء الطبي الذي تعرض محيطه ومحيط حي النصر لليوم الخامس متواليا للقصف الجوي والمدفعي المكثف، مع مساندة من قوات إسرائيلية تتحرك من الجانب الغربي للمجمع مع العمل على تأمين الجانب الجنوبي للمجمع عند حي الرمال وهو الجانب الوحيد الذي يشهد اشتباكات بعد دخول القوات الإسرائيلية مساء أمس عدة مباني حكومية في هذا الحي، ومن بينها المجلس التشريعي ومقر شرطة غزة، وسط تحرك إسرائيل لتقسم غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي عبر جبهة «جحر الديك».

المحاور الأخيرة

ويستمر التحرك الإسرائيلي في المحوريين الفرعيين الثالث والرابع «العطاطرة» و«بيت لاهيا» لتأمين منطقة مجمع المستشفيات الموجود شرق مخيم جباليا، وهو المجمع الذي يشهد تموضعات للجيش الإسرائيلي وتسعى إسرائيل للتقدم على المحوريين أكثر جنوبا وشرقا في اتجاه غرب جباليا والشيخ رضوان لدعم باقي القوات الإسرائيلية في حي الرمال.