رئيس وزراء إسبانيا يدعو إسرائيل إلى وقف قتل الفلسطينيين في غزة

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى وقف قتل الفلسطينيين في غزة، حسبما قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفى سياق آخر، منحت الحكومة الإسبانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم وسام «كارلوس الثالث»، بسبب دوره الكبير في الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

ومُنح أنطونيو جوتيريش الوسام الفخري بعد مصادقة مجلس الوزراء الإسباني، وجاء في وقت يتعرض فيه جوتيريش لانتقادات كبيرة في إسرائيل، واتهامات بالتحيز لفلسطين في النزاع المستمر في الشرق الأوسط، بحسب وكالة «فرانس برس» الفرنسية.

إيزابيل رودريجيث، المتحدثة باسم الحكومة اليسارية الإسبانية قالت إن أنطونيو جوتيريش تألق طوال مسيرته السياسية والدولية من خلال دفاعه عن الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، مضيفة: «كان واضحًا بشكل خاص خلال أزمة غزة الأخيرة فيما يخص الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق المدنيين الفلسطينيين».