وزير التجارة: تعزيز التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا لفتح أسواق جديدة

استضافت وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي حيث استعرضت اللجنة عدداً كبير من ملفات التعاون المشترك.

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة بيلاروسيا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية والصناعية لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء.

وأشار سمير إلى أن الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة تمثل آلية أساسية لتفعيل الجهود المشتركة الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تستهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وترجمة كافة المبادرات والاتفاقيات لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء.

وأشار سمير إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين كي تعكس مستوى العلاقات المتميزة والروابط الاستراتيجية بين البلدين، لافتاً إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 95 مليون دولار.

وعلى هامش أعمال اللجنة عقد الوزير لقاءً ثنائياً مع نظيره البيلاروسي تناول ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وأكد الوزير خلاله حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين البلدين والنهوض به إلى أفاق أوسع خلال الفترة المقبلة.

وزير التجارة: الشركات البيلاروسية تستطيع الاستفادة من الحوافز الاستثمارية في مصر

وأشار سمير إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر وبيلاروسيا بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات البيلاروسية خاصة أسواق قارة أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية تفضيلية، لافتا إلى أهمية استفادة الشركات البيلاروسية من حزم الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية التي تتيحها الدولة حاليا للمستثمرين.

ومن جانبه أكد الدكتور أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي أن هناك دعم قوي من جانب القيادة السياسية في البلدين لإنجاح مجالات عمل اللجنة المشتركة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لترجمة كافة المبادرات والاتفاقات الموقعة بين البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة شعبي واقتصادي البلدين.