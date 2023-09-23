وزارة التجارة: بدء قرار حظر تصدير البصل 1 أكتوبر لمدة 3 شهور

أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، اليوم السبت، أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الاحد 1اكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

قرار حظر تصدير البصل

وذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.