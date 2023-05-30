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وظائف جديدة في وزارة التجارة والصناعة.. اعرف آخر موعد للتقديم

كتب:

إلهام الكردوسي
10:36 ص | الثلاثاء 30 مايو 2023
وظائف شاغرة 2023

وظائف شاغرة 2023

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن فرص عمل جديدة في المجلس الوطني للاعتماد، التابع لوزارة التجارة والصناعة، موضحة شروط الوظائف وآخر مواعد للتقدم، وذلك على النحو التالي: 

وظائف قيادية

- رئيس الإدارة المركزية لاعتماد جهات التفتيش ومنح الشهادات.

- مدير عام الإدارة العامة لاعتماد معامل التحاليل الطبية والدم.

- مدير عام الإدارة العامة لاعتماد معامل المعايرة.

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد من شئون العاملين موضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى، وتاريخ ومحل الميلاد والحالة الاجتماعية وتاريخ التعيين والدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية، التي شغلها المتقدم وتواريخها وتقارير الكفاية عن السنوات الأخيرة والدورات التدريبية (نوعها – مدتها – مكانها).

والعلاوات التشجيعية والموقف من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية ومحل الإقامة الحالي، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو شهادة خبرة تتضمن البيانات عالية بالنسبة لغيرهم.

• بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص ومقترح التطوير وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي، وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك (من أصل و7 صور و8 صورة شخصية).

طريقة التقدم للوظائف

للتواصل: كورنيش المعادى – برج رياض المعادى 2 – القاهرة - مصر .

مواعيد التقدم للوظائف

للتقديم على الوظائف من اليوم 30 مايو إلى 30 يونيو 2023.

 

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي