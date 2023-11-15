أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن صفارات الإنذار تدوي في سديروت وإيفيم ونير عام بغلاف غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية بقطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة «البطاريات»، ما يهدد بتوقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة المقبلة.