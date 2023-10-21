صفارات الإنذار تدوي في مدينة أسدود كتب: نرمين عفيفي 09:27 ص | السبت 21 أكتوبر 2023 جيش الاحتلال الإسرائيلي أفاد إعلام إسرائيلي بسماع صفارات الإنذار تدوي في مدينة أسدود، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إطلاق صفارات الإنذار بمنطقة الجليل الحدودية مع لبنان وإسرائيل: خطأ فني صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في عسقلان إثر غارات إسرائيلية دوي صفارات الإنذار في مناطق خاضعة لسيطرة أوكرانيا صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية بينها «خاركيف» صفارات الإنذار أسدود بقلم نرمين عفيفي