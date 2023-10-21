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صفارات الإنذار تدوي في مدينة أسدود

كتب:

نرمين عفيفي
09:27 ص | السبت 21 أكتوبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفاد إعلام إسرائيلي بسماع صفارات الإنذار تدوي في مدينة أسدود، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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