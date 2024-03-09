ماذا نأكل عند انخفاض ضغط الدم؟.. «استشارة ببلاش»

ماذا ناكل عند انخفاض الضغط؟ واحد من الأسئلة التي يرغب الجميع في معرفتها،خاصة عند شعوره بإرهاق عام، نتيجة انخفاض ضغطه، تجعله في حاجه إلى معرفة ماذا ياكل في هذه الحالة، التي وجب التعامل معها بحذر تام، لتجنب حدوث أي مضاعفات، لذا نستعرض ماذا ناكل عند انخفاض الضغط.

يحدث انخفاض ضغط الدم عندما تقل قراءة الضغط عن 90/60 ملليمتر لنعرف ماذا نأكل عند انخفاض؟

ماذا ناكل عند انخفاض الضغط؟

توجد العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساعد في رفع ضغط الدم، يمكن تناولها فيما يلي:

- تناول الأطعمة المالحة

يساعد الملح في عمل توازن لكمية السوائل الموجودة في الجسم، مما يساهم بدوره في رفع ضغط الدم، ويتم تناول كمية الملح عن طريق وضع كمية قليلة من الملح في كوب من الماء أو عبر تناول الأطعمة المُملّحة والمُتبّلة، إلا أن الأمر يستوجب استشارة الطبيب أولا، حول كمية الأملاح التي من المفترض تناولها حسب وضعك الصحي.

- تناول الأطعمة الغنيّة بفيتامين ب12

وفقًا لموقع «ويب طب» يجب على مريض الضغط المنخفض، الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ١٢، لانه في حالة عدم تناوله، يؤدي للإصابة بفقر الدم، الذي يتسبب بدوره بانخفاض ضغط الدم، ويمكن الحصول على هذه الفيتامين عبر مجموعة من الأطعمة يمكن التعرف عليها فيما يلي:

- يمكن الحصول على فيتامين ١٢ من خلال تناول اللحوم.

- مشتقات الحليب.

-البيض.

-الأسماك.

- كما يمكن للأشخاص النباتيين الحصول على فيتامين ١٢ عن طريق بعض الأطعمة المدعّمة بفيتامين ب12 تتمثل فيما يلي:

-الحليب النباتي.

- رقائق الفطور.

كما ينصح بتناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك لتجنب الإصابة بفقر الدم، الذي يتسبب في حدوث فقر الدم، لذا يفضل في هذه الحالة تناول ما يلي:

- الخضروات الورقية.

-الحمضيات.

- الكبدة.

-البيض.

-البقوليات.

وبعد الإجابة على سؤال ماذا ناكل عند انخفاض الضغط، و إلى جانب الأطعمة، هناك بعض المشروبات التي تساعد أيضا على رفع ضغط الدم

- شرب مشروب عرق السوس لأنة يساهم في رفع ضغط الدم ويُنصح بشرب مغلي مسحوق جذور العرق سوس للمرضى الذين يعانون من الضغط المنخفض.

- الزبيب

يعتقد أن الزبيب يحفز نشاط الغدة الكظرية،التي تفرز بدورها هرمونات تساهم في تنظيم ضغط الدم.

- عصير الجزر

يعد الجزر من الأطعمة الصحيّة عمومًا، كما يُنصح بشرب عصيره لمرضى انخفاض طغط الدم.

- عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على مضادات الأكسدة، التي يحتوي عليها الليمون تساهم في الحفاظ على ضغط الدم.

لذلك يُنصح بوضع القليل من السكر والملح مع عصير الليمون لرفع ضغط الدم.

الأعراض

بحسب موقع «مايو كلينك» قد تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم:

-الرؤية الضبابية أو الباهتة.

- الدوخة أو الدوار.

- الإغماء.

- الإرهاق.

- صعوبة التركيز.

- الغثيان.

قد يكون انخفاض ضغط الدم لدى البعض مؤشرًا على حالة مرضية كامنة، وخاصة عندما ينخفض فجأة أو تصحبه أعراض.

متى يجب زيارة الطبيب

إذا كنت مصابًا بأعراض انخفاض ضغط الدم الشديد أو الصدمة، فاطلب الحصول على مساعدة طبية طارئة.

يرى معظم الأطباء أن ضغط الدم لا يكون منخفضًا للغاية إلا إذا تسبب في ظهور أعراض معيّنة، وجب فيها. على الفور الحرص على الذهاب إلى الطبيب، ليجد إذ كان الأمر يستوجب تدخل جراحي، أم يعتبر كونه حالة عرضية فقط .

علاج انخفاض ضغط الدم

نادرًا ما يكون العلاج ضروريًا في حالة انخفاض ضغط الدم الذي لا تصحبه أعراض أو تصحبه أعراض طفيفة فقط.

أما إذا تسبب انخفاض ضغط الدم في ظهور أعراض، فيتوقف العلاج على سبب المرض. فعندما يكون سبب انخفاض ضغط الدم هو الأدوية على سبيل المثال، فقد يوصي الطبيب بتغيير العلاج أو إيقافه أو خفض الجرعة. ولا تبادر إلى تغيير العلاج أو إيقافه دون الرجوع إلى طبيبك أولاً