أيهما أخطر الضغط المنخفض أم المرتفع؟.. اعرف أبرز الفروق

أصدرت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية نشرة توعية على موقع المديرية الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تناولت التوعية الصحية بأخطار ومضاعفات مرض الضغط.

وأوضحت، خلال المنشور، الفرق بين الضغط المنخفض والمرتفع وأيهما أخطر على المصاب، حيث وصفت الضغط المرتفع بـ«القاتل الصامت».

الفرق بين الضغط المرتفع والمنخفض

أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لـ«الوطن»، أن المديرية تقوم بشكل دوري بتوفير توعية صحية من خلال موقعها على فيسبوك، مشيرا إلى أن المنشور الخاص بمرض الضغط تناول الفرق بين الضغط المرتفع والمنخفض كالتالي :

- الضغط المنخفض إذا لم توجد أعراض (لا داعي) لعلاجه على عكس الضغط المرتفع.

- الضغط المنخفض أعراضه دوخة وتعب مع أقل مجهود وغثيان وشعور بالإغماء خصوصاً مع الوقوف مدة طويلة أو التعرض لحرارة الشمس وعدم القدرة على التركيز.

- الضغط المرتفع يسمى «القاتل الصامت» لأنه غالبا لا توجد أعراض أما إذا وجدت فقد تكون صداع أو نزيف من الأنف أو ألم بالصدر أو عدم انتظام ضربات القلب أو طنين في الأذن.

- الضغط المنخفض غالبا لا يسبب تلفا بأنسجة الجسم ولا له مضاعفات خطيرة على المدى البعيد.

- الضغط المرتفع يسبب تلفا بأنسجة الجسم.

مضاعفات الإصابة بالضغط

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه يجب الحفاظ على الضغط واتباع الإرشادات لأن مضاعفات الإصابة كثيرة منها

- السكتة القلبية.

- جلطة دماغية

-فشل كلوى

- تضرر الشرايين

ووجه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية نصيحة لمرضى الضغط قائلا «حافظ على صحتك وتابع ضغطك كل 6 شهور».

طريقة التشخيص من خلال أخذ قراءة قياس ضغط الدم بانتظام

أشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية طريقة التشخيص من خلال أخذ قراءة قياس ضغط الدم بانتظام كالتالي :

- طبيعي

الانقباطي اقل من 120

الانبساطي أقل من 80

- ما قبل المرضي

الانقباطي 120-139

الانبساطي 80-89

- ارتفاع ضغط دموي

الانقباطي 140-159

الانبساطي : 90-99

- ارتفاع ضغط دموي شديد

الانقباطي أكثر من 160

الانبساطي أكثر من 100

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل وعادة لا يوجد له أعراض، ولكن يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مشيرا إن سبب الإصابة به هو زيادة عبء العمل على القلب والأوعية الدموية.

أضاف أنه يعتمد اكتشاف الإصابة بالضغط على قراءة قياسات ضغط الدم قائلا «اذا كنت من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم او تعاني من اعراض سارع بالتواصل مع أي مركز طبي لمتابعة صحتك من حيث انواع الادويه المنتظم عليها والتاكد من وجود استجابه للعلاج ام لا للوصول الى العلاج الامثل»