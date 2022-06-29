علاج الضغط المنخفض بالمشروبات.. 10 أكواب تحميك من المرض و«النسكافيه» ممنوع

قال الدكتور محمد عبدالهادي، مدير المعهد القومي للقلب، إنّه يمكن علاج الضغط المنخفض بالمشروبات، ومنها المياه، موضحا أنّ الحصول على 8 لـ10 أكواب يوميا، يحمي الجسم من الجفاف ويضبط ضغط الجسم.

وأضاف مدير المعهد القومي للقلب لـ«الوطن»، أنّ تناول الشاي والقهوة يساعد على ضبط الضغط، نظرا لاحتوائهما على مادة الكافيين التي تساعد على انقباض الأوعية الدموية، لكن لا ينصح بتناول القهوة لمن يعانون من انخفاض ضعط الدم الشديد كي لا تتسبب في زيادة ضربات القلب.

علاج الضغط المنخفض بالمشروبات.. ابتعد عن النسكافيه

وأضاف الدكتور محمد عبدالهادي أنّ النسكافيه يساعد في علاج الضغط المنخفض، لكن لا يُنصح أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضى القلب، بتناوله لاحتوائه على مادة الكافيين، مطالبا المواطنين بالاهتمام بالضغط وقياسه خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وعمل الفحوصات بشكل مستمر.

علاج الضغط المنخفض بالمشروبات.. اشرب عرقسوس

وتابع أنّ مشروب العرقسوس يساعد في علاج الضغط المنخفض بالمشروبات، لاحتوائه على مادة تقلل تصريف المياه في البول، وتمنع الإصابة بالجفاف، ما يعمل على مساعدة وصول الدم إلى المخ وارتفاع الضغط.

وفي سياق آخر، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتواصل معها من خلال الخط الساخن 105، وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والاطلاع على مستجدات الأخبار المتعلقة بالصحة، فضلا عن تلقيها الاستفسارات والتساؤلات المختلفة والرد عليها من مصادرها المختلفة.