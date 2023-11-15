وزير الصحة: 35 سيارة بحضانات تنتظر وصول حديثي الولادة من مستشفى الشفاء في غزة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إنه جرى نقل حالات مرضى الأورام القادمين من مستشفيات الأورام الفلسطينية إلى المستشفيات المصرية، متابعا: «زرت اليوم المرضى للاطمئنان على البدء في تلقي العلاج المناسب، كون هناك بعض الحالات التي تأخرت في الحصول على العلاج لأكثر من 4 أو 5 أسابيع وهذا أمر خطير للغاية».

وعن آخر التطورات المتعلقة بأطفال الحضانات في مستشفى الشفاء بغزة، قال «عبد الغفار»، خلال لقاء في مطار العريش مع قناة «إكسترا نيوز»: «ننتظر الحالات منذ 3 أيام، لأننا نعلم خطورة الحالات التي تحتاج لحضانات»، إذ أن هناك 35 حالة، وجرى تجهيز 35 سيارة إسعاف مجهزة بحضانات ميدانية ومتنقلة.

وأكد الجاهزية بمئات الحضانات على مستوى وزارة الصحة سواء في محافظة شمال سيناء أو محافظات القناة أو محافظات القاهرة الكبرى، وجرى حجز الأماكن لهؤلاء الأطفال، مشيرا إلى أن المستشفيات التي جرى اقتحامها خلال الساعات الماضية في فلسطين، لا توجد بها حضانات تعمل، إذ وصل الأمر إلى دخول 3 أطفال في حضانة واحدة بسبب عدم توافر الوقود والكهرباء فضلا عن وجود حالات بحاجة إلى تنفس صناعي.