أول شاحنة وقود تدخل غزة عبر معبر رفح بعد الجهود المصرية المستمرة (صور)

دخلت اليوم أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة في إطار دعم الفلسطينيين بعد نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات والمرافق الصحية، بسبب توقف مولداتها عن العمل جراء القصف والحصار المطبق على القطاع.

خروج مستشفيات غزة عن العمل

وخرجت الكثير من المستشفيات خرجت عن العمل بسبب عدم توافر الوقود، مع عدم وجود إمدادات طبية أو مولدات كهربائية لتشغيب الأجهزة الطبية.

جهود مصر لدعم فلسطين

يأتي ذلك بالتزامن مع جهود الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لحرب غزة، وتحركاتها السريعة فعلى المستوى الإنساني بادرت بالتحدث عن أهمية إدخال المساعدات إلى القطاع، وانتفض المجتمع المدني المصري ممثلاً في «التحالف الوطني» و«حياة كريمة» لجمع التبرعات من المؤسسات الأهلية والتبرع بالدم وإرسال المساعدات، بجانب الضغوط السياسة الدولية.