حزب «الغد» ينظم مؤتمرا حاشدا بالنوبارية لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب «الغد» برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع أمانة الحزب بالبحيرة برئاسة الحاج كمال شعيب السمالوسي، ضمن حملة تأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

حضور المؤتمر

حضر المؤتمر جميع قيادات حزب «الغد» بالبحيرة والقيادات المركزية، وجميع قيادات المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية من مشايخ وعمد وكبار العوائل.

وكان حزب «الغد» قرر أن مرشحه لرئاسة الجمهورية هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما انضم حزب «الغد» رسميا للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى «24-30» وأصبح حزب «الغد» ضمن التكتل الحزبى الواسع والحملة الرسمية الداعية لاعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

إصدار صحيفة حزب «الغد»

وقرر رئيس حزب «الغد» إصدار صحيفة الحزب الورقية وتخصيص كل أعدادها طوال شهرى أكتوبر ونوفمبر وحتى نهاية فترة الحملة فى 8 من ديسمبر القادم؛ لشرح جميع إنجازات الرئيس، ونشر جميع فعاليات الحزب الخاصة بالانتخابات الرئاسية من ندوات ومؤتمرات جماهيرية.

وأصدر «الغد» مطوية دعائية تحس الناخبين على التصويت للرئيس وتدعوهم لتأييده؛ كما يواصل حزب «الغد» سلسلة مؤتمراته بالمقر المركزى وبالمحافظات ويعقد «الغد» مؤتمرين شعبيين احدمها بمحافظ الاسكندرية يوم الثلاثاء 21 والآخر يوم الجمعة 24 نوفمبر بالبراجيل بمحافظة الجيزة.