«مستقبل وطن» بشمال سيناء ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نفذ حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، مؤتمرًا حاشدًا بالمدينة الشبابية بالعريش، حضره المئات من أهالي العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورفح ووسط سيناء، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

قال سالم العكش الأمين العام لحزب مستقبل وطن بشمال سيناء، إن دعم أهالي سيناء للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، جاء من منطلق المحافظة على حالة الأمن والأمان، التي تعيشها مصر، ومن ناحية أخرى، استكمال مشروعات التنمية التي بدأها، وخصوصًا في القرى والمدن والتجمعات في سيناء.

سيناء تشهد نقلة حضارية تنموية

وأضاف الأمين العام، أنّ سيناء تشهد نقلة حضارية تنموية كبيرة من خلال بناء مدن مثل رفح الجديدة، وتجمعات سكنية وعمارات في العريش وجنوب الشيخ زويد، وبئر العبد، علاوة على تشييد طرق جديدة وأخرى محورية اختصرت المسافات بشكل كبير.

فيما ثمّن يسري جاسر أمين التنظيم لحزب مستقبل دور مصر في المحافظة على القضية الفلسطينية، ورؤية الرئيس السيسي، منذ بداية الحرب على غزة، برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولن يتم المساس بجزء منها لحل القضية الفلسطينية، ورؤية الرئيس بأن أهل غزة يجب دعمهم بالكامل ليحافظوا على أرضهم، وعدم الخروج منها مهما كانت الأسباب.

إرسال المساعدات لأهالي القطاع

وأشار أمين التنظيم، إلى أنه من اللحظة الأولى للحرب، تدخل الرئيس السيسي في إرسال المساعدات لأهالي القطاع، والمطالبة بفتح معبر رفح لدخول المصابين الفلسطينيين، وكلف، برعايتهم رعاية كاملة، وأيضًا رعاية العالقين في شمال سيناء، وحل جميع مشكلاتهم.

وحضر المؤتمر الشعبي لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وجهاء من أهالي سيناء، وعزيز مطر عضو مجلس النواب، ورحمي بكير عضو مجلس النواب أيضًا، وعدد من الجهات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.