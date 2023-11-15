وزير الصحة: تخصيص 12700 سرير في 37 مستشفى لعلاج المصابين الفلسطينيين

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إننا ننتظر على الحدود وأمام معبر رفح لاستقبال أطفال الحضانات، موجها الشكر والتقدير لكل العاملين بالقطاع الصحي في مصر، لافتا إلى أن المنظمات الدولية والدول الصديقة أشادت بخطة وزارة الصحة المصرية في استقبال وعلاج مصابي غزة، إذ أن الحالة الواحدة تحتاج 5 أو 6 تخصصات في نفس التوقيت، وهذا الأمر ليس سهلا على أي دولة.

أضاف «عبد الغفار»، خلال لقاء في مطار العريش مع قناة «إكسترا نيوز»، أن التحدي الأكبر الذي سوف يدوم هو العامل النفسي مع هؤلاء الأطفال وأسرهم، إذ سيكّون جرحا غائرا في عقول ونفوس الأطفال، فلن يتمكنوا من محو العدوان من ذاكرتهم.

وأكد أنه جرى تخصيص 37 مستشفى لعلاج الحالات القادمة من فلسطين بمعدل 11 ألف سرير و1700 سرير عناية مركزة فضلا عن عدد كبير للغاية من الحضانات ووحدات الغسيل الكلوي، إلى جانب توفير 38 ألف طبيب و25 ألف من هيئة التمريض و150 سيارة إسعاف، ويمكن مضاعفة هذه الأعداد في حالة الاحتياج، مؤكدا على أن هذه التجهيزات لا تؤثر على الخدمات الصحية المعتادة على مستوى المحافظات كلها.