«حملة السيسي»: مكتب الإسكندرية مزيج بين الخبرة والشباب

أكد العميد وسام صبري، المدير التنفيذي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن مكتب الحملة الانتخابية للرئيس السيسي في الإسكندرية كما هو في المكتب الرئيسي يمتزج بين الخبرة والشباب، وأن الحملة تمثل ميدان لتلاقي وتواصل بين جميع شرائح المجتمع.

وأضاف «صبري» خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم، اليوم، على هامش افتتاح مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالإسكندرية، أننا نعلم أن التحديات قد تكون كبيرة، ولكننا مصممون على تحقيق النجاح والتفوق بفضل دعم المصريين.

حملة السيسي: نفتح أبوابنا للجميع

وأوضح أن الحملة جامعة تشاركية تستوعب الجميع وأبوابها منفتحة على الجميع لتأخد مسارتها الطبيعية وتجمع مطالب وأفكار ومقترحات المؤيدين وكذلك غير المؤيدين، لبحثها ودراستها وإمكانية تنفيذها.

تخفيض أوجه الدعاية الانتخابية

وأثنى على توجيه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية بالحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا، دعمًا لأشقائنا في فلسطين، كما وجه أيضًا جميع الأحزاب والنقابات الداعمة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة للتبرع بها لحساب للجمعيات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية بشكل عام وعلى رأسها منظمة حياة كريمة، كما شاركت الحملة أيضًا بحملة التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين.