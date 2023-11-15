وقفة تضامنية مع غزة والفلسطينيين أمام البرلمان البريطاني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بتنظيم وقفة تضامنية مع غزة والفلسطينيين من أمام البرلمان البريطاني.

اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، أن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء يعد جريمة حرب علنية، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن أرواح المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين المدنيين من النساء والأطفال، معتبرة أن جريمة اقتحام مجمع الشفاء بعد محاصرته، وإطلاق النيران والقذائف نحو مبانيه وأرجائه، انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وفي وقت لاحق، استُشهد 29 مواطنًا وأصيب آخرون، اليوم، جرّاء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية على منازل في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، ومخيم جباليا شمالًا.

قصف الاحتلال الإسرائيلي لحي الشيخ رضوان

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المنازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب عشرات المواطنين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل قرب بركة أبو راشد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.