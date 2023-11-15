شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة بقطاع غزة

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب عدد آخر، جراء قصف جوي شنته الطائرات الحربية، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ترافق مع قصف بقذائف المدفعية، استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قبل قليل.

استشهاد طفلة جراء القصف على خان يونس

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن القصف الجوي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن استشهاد طفلة على الأقل، وإصابة آخرين، حيث استهدف القصف منزلاً لعائلة «الزقزوق»، في مخيم خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأضافت «وفا» أن طائرات الاحتلال شنت غارة جوية على منزل لعائلة «فياض»، في بلدة «القرارة»، شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وعدد من الجرحى.

الاحتلال يطالب المواطنين بالنزوح إلى خان يونس

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ألقت منشورات على عدة مناطق، منها «خزاعة، وعبسان، وبني سهيلا، والقرارة»، تطالبهم بترك منازلهم، والنزوح إلى مدينة خان يونس.

وأفادن مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت مسجد «الصبرة»، في محافظة غزة، وقصفت مسجد «التقوى»، قرب الشيخ رضوان غرب غزة، كما استهدفت منزلاً ملاصقاً لمسجد «الإمام الشافعي» في حي الزيتون جنوب غزة، ما أدى إلى انهيار أجزاء من جدران المسجد، وإصابة عدد من المواطنين.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، خلال قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة شقق في عمارة سكنية بمخيم «النصيرات»، كما استشهد مواطنان بقصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بتوقف العمل في مطحنة السلام في دير البلح، جراء قصفها بمدفعية الاحتلال الإسرائيلي، وقال الشهود إن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على سياج الفصل الشرقي، قصفت مطحنة القمح الوحيدة التي كانت تعمل في القطاع، ما أدى إلى توقفها عن العمل، وبقصف تلك المطحنة، يتوقف قطاع غزة بالكامل عن إنتاج الدقيق.

وفي الشمال، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأندونيسي، عدة مرات، ولم تتوافر معلومات فورية عن سقوط ضحايا نتيجة القصف.