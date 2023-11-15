أستاذ قانون دولي فلسطيني: ثلاثة أرباع المساعدات المقدمة إلى غزة مصرية

قال جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر منذ البداية لم تتخل عن موقفها تجاه القضية الفلسطينية، فهي الداعمة الرئيسية للشعب الفلسطيني أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي، والسباقة في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

3 مسارات لمصر في حرب غزة لدعم الأشقاء في فلسطين

وأضاف «الحرازين»، في مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المسارات اتخذتها مصر وقيادتها منذ بداية العدوان على غزة، وهي المسار الإنساني والإغاثي، حيث استنفرت مصر كافة مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية والمجتمع المدني، لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، والتي تجاوزت ثلاثة أرباع ما قدم للشعب الفلسطيني.

الرئيس السيسي قدم خطاب صريح وواضح مع كل قادة العالم عن القضية الفلسطينية

وتابع أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي أن المسار الثاني يتعلق بدعوة مصر لوقف إطلاق النار، ثم المسار الثالث، وهو المسار السياسي، الذي قاده الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، وأكثر من لقاء مع قادة دول العالم، وحديثه الواضح والصريح بأنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية.