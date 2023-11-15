مدير عام إدارة المنيا التعليمية يبحث تطوير مدارس التعليم الخاص

عقد الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، اجتماعًا موسعًا بمديري مدارس التعليم الخاص والممثلين القانونين للمدارس، بمدرسة الزهراء الجنوبية 2 بالمنيا الجديدة.

لائحة النظام والانضباط المدرسي

وناقش الاجتماع الالتزام بتنفيذ مواد القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 195 لسنة 2023 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف «الرابع والخامس والسادس» الابتدائية، والقرار الوزاري رقم 194 لسنة 2020 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية، والقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي.

وأكد الدكتور علي عبد السلام، على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وضرورة تطوير التعليم الخاص ورفع مستواه، بما يخدم الطلاب ويلبي احتياجاتهم.

ضرورة تفعيل دور المدرسة

وعلى هامش الاجتماع، طرحت نجلاء الكاشف مدير العلاقات العامة ومنسق عام مبادرة وطني بإدارة المنيا التعليمية، مناقشة حول تفعيل أنشطة مبادرة وطني تحت شعار إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق داخل مدارس إدارة المنيا التعليمية.

وأكدت نجلاء الكاشف، على ضرورة تفعيل دور المدرسة في تعميق الشعور بالانتماء والولاء إلى الوطن في نفوس الطلاب، وتعريفهم بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية من البناء والتطوير، من أجل بناء الشخصية المصرية.

وفي نهاية الاجتماع، تم فتح باب الأسئلة والنقاش بين مدير عام إدارة المنيا التعليمية والحضور، وتم الرد عليها.