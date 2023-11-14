محافظ المنيا: علاج 229 ألف حالة في العيادات الخارجية خلال أكتوبر الماضي

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ229 ألف بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال بالمستشفيات على مدار شهر أكتوبر الماضي، وذلك ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها مديرية الصحة على مستوى مراكز وقرى المحافظة من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تقديم خدمات طبية لـ229 ألف حالة

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة الطب العلاجي خلال أكتوبر الماضي، حيث تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لحوالي 229 ألف حالة، منها 177 ألفا و47 حالة بالعيادات الخارجية، و51 ألفا و692 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، مشيرا إلى إجراء 6620 عملية جراحية و569 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوي لـ1058 مريضا بإجمالي 12600 جلسة غسيل كلوي، وخدمات علاج طبيعي لـ2021 مريضا بإجمالي 6994 جلسة.

خدمات عناية مركزة لـ790 مريضا

كما تم تقديم خدمات أشعة عادية لـ16263 حالة وأشعة تلفزيونية لحوالي 4480 حالة وأشعة مقطعية لـ2013 حالة، وإجراء 41604 تحاليل، ورسم قلب لـ3480 حالة، و6 حالات مناظير 30 دوبلر، و403 إيكو، و61 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ52 ألف حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ790 مريضا وحضانات لـ631 طفلا بإجمالي 3330 يوم علاج.