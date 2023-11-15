محافظ المنيا يناقش طلبات تقنين الأوضاع على أراضي أملاك الدولة

ترأس اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماع اللجنة العليا للبت لمناقشة عدد من الطلبات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بالظهير الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وعرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، موجهًا بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات

وشدد القاضي على ضرورة العمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، والمستشار القانوني ومفوض الدولة ومدير إدارة أملاك الدولة، وأعضاء اللجنة، وشباب لجنة الاسترداد.

تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع تقنين الأوضاع

واستعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير العقود لها، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة بالتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.