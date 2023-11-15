رفع 319 طن مخلفات في حملة مكبرة بمدن وقرى الإسماعيلية

شنت محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لإزالة تراكمات القمامة من الميادين والشوارع الرئيسية داخل المدينة وفي المراكز والمدن بالتزامن مع حملة مكبرة للمحافظة لاستعادة الوجه الحضاري.

وأشار ديوان محافظة الإسماعيلية، في بيان رسمي، إلى رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة في الشوارع الرئيسية بمركز ومدينة القنطرة شرق، كشارع التحرير والجيش والثورة، ومنطقة سوق الأربعاء، ومنطقة عزبة ناصر، التابعين للمدينة القديمة، ورفع 47 طنا من القمامة والمخلفات من المدينة في مناطق طريق الخدمات ووسط الرياح.

رفع 182 طنا في مركز فايد

وفي مركز فايد تمكنت إدارة تحسين البيئة من رفع 182 طنا من القمامة والمخلفات من المدينة وقرى سرابيوم، فنارة، كسفريت، أبوسلطان، هويس سرابيوم، إلى جانب رفع المخلفات من مناطق طريق الترعة، وخلف بنك مصر، وداخل المساكن الاقتصادية، ومساكن المرور خلال الفترة المسائية.

كما عمل قسم الكهرباء على صيانة كشافات الإنارة في مدخل مدينة فايد وطريق السواحل، وصيانة أعمدة الإنارة في قرى أبوسلطان، وهويس سرابيوم.

رفع 90 طنا في مركز أبوصوير

ونجح مركز ومدينة أبوصوير في رفع 90 طن قمامة ومخلفات من المدينة وتوابعها، كما تم رفع مخلفات القمامة من قرى السبع آبار الشرقية، والمنايف، والمحسمة الجديدة والواصفية، وأبوصوير البلد.