ضباب وسحب وأمطار.. توقعات طقس الإسماعيلية اليوم

حذر ديوان عام محافظة الإسماعيلية من تغييرات في طقس اليوم مع تكاثر السحب وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير عن الأسبوع الماضي، مع توقعات بهطول أمطار.

وقال الديوان في بيان إن خبراء الأرصاد يتوقعون أن يسود اليوم طقس معتدل نهارا في الإسماعيلية، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة في آخره، مع نشاط معتدل للرياح بسرعة 26 كيلو مترا في الساعة.

شبورة مائية كثيفة حد الضباب

وأشار إلى أن الساعات الأولى من الصباح شهدت شبورة مائية كثيفة وصلت إلى حد الضباب، وذلك منذ الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا.

وتأتي درجات الحرارة العظمى اليوم بالإسماعيلية 27 والصغرى 19 درجة.

الإسماعيلية تستعد لموسم الأمطار

واستعدت محافظة الإسماعيلية على مدار الأيام الماضية لموسم الأمطار بتطهير مصارف المياه في الشوارع الرئيسية تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وعملت الوحدات المحلية في كافة مراكز ومدن المحافظة على الاستعداد لموسم الأمطار، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى في عدد من الوحدات المحلية في المراكز والقرى.

كما وجه محافظ الإسماعيلية برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في كافة الوحدات المحلية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة تُستجد خلال موجة الطقس السيء.