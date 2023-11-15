محافظ الإسماعيلية يفتتح محطة رفع صرف صحي قرية الحجاز

افتتح اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، محطة صرف صحي قرية الحجاز الفرعية بتكلفة 170 مليون جنيه، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى في كافة المناطق المحرومة.

جاء ذلك بحضور النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والنائب رمضان أمام عضو مجلس الشيوخ، والنائبان أحمد بدران البعلي ،وأحمد دندش عضوا مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية من شركة مياه القناة ومحافظة الإسماعيلية.

شرح تفصيلي عن المشروع

وخلال الافتتاح، استمع محافظ الإسماعيلية لشرح تفصيلي عن المشروع من رئيس فرع الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 170 مليون جنيه، لخدمة 35000 نسمة بمناطق عزبة آدم وأحمد عمر وعزبة عبد الرحيم القبلية وعزبة الكملي وعزبة موسي.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

من جانبه، قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية إن الهدف من إنشاء محطة صرف صحي قرية الحجاز هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة، مشيداً بجهود العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وعلى رأسهم اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد «عصمت»، أن المحطة تتكون من البيارة وعنبر التشغيل والأوناش ومنظومة الطرق الماىي والمولد والمبني المكتب والمخزن ومبنى الأمن، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي في كافة المناطق المحرومة، في إقليم محافظات القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد».