الأنفاق المفخخة.. تكتيك جديد من الفصائل الفلسطينية لاصطياد جنود الاحتلال الإسرائيلي

منذ 7 أكتوبر يعيش أهالي غزة لحظات صعبة بسبب الهجمات المكثفة التي يشنها الاحتلال الإسرئيلي على الشعب المكلوم، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الفصائل الفلسطينية تقاوم هذا الحصار وتستخدم العديد من الأسلحة لمحاربة جيش الاحتلال.

الأنفاق الوهمية المفخخة

كانت آخر الأسلحة التي استخدمتها الفصائل الفلسطينية ضد جيش الاحتلال هى الأنفاق الوهمية المفخخة التي كانت بمثابة تكتيك الفصائل الفلسطينية الجديد من المسافة صفر، وتسببت في خداع الكثير من الجنود الاحتلال.

معلومات عن الأنفاق الوهمية المفخخة

الأنفاق الوهمية المفخخة هى عبارة عن ممرات تحت مناطق سكنية كثيفة، تسمح للمقاتلين بالتحرك بحرية، بعيدا عن أعين العدو، إذ تسببت هذه أنفاق المفخخة في القضاء على 5 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة؛ وما جعل الحديث عن استخدام جديد للأنفاق الفلسطينية.

تم استخدام تلك الأنفاق الملغمة أو المفخخة خلال حرب 2008 على قطاع غزة، حيث جاءت فكرتها لإيجاد طريقة جديدة لقتل الجنود الإسرائيليين بعد كثرة تحصنهم داخل الثكنات وأبراج المراقبة التي يصعب اقتحامها وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لأربعة جنود قتلوا بانفجار مفخخة زرعها الفصائل الفلسطينية في فتحة نفق في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت، أنّها جددت القصف على مستوطنة سديروت برشقة صاروخية، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، كما أنها قصفت جنود الاحتلال بقذائف الهاون في تلة المدفعية شمال غزة، وأوقعت إصابات مباشرة.