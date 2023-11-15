«المتحدة للخدمات الإعلامية» تعلن منح 100 دقيقة إعلانية مجانا لكل مرشح رئاسي

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بكل وسائلها منح كل مرشح رئاسي «100 دقيقة إعلانية» بالتساوي، وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة.

جاء ذلك في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعما وتشجيعا للعملية الانتخابية.

وتكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة المتحدة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين.

ويأتي ذلك دعما وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعا للمصريين على خوض حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم، دون الانحياز إلى أحد.

وتؤكد «المتحدة» أنها على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.