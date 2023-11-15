من القاهرة «هنا غزة».. كيف دعمت الشركة المتحدة القضية الفلسطينية؟

رأينا جميعا المشهد المُشرف والداعم الذي قامت به الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية تجاه أشقائنا الفلسطينيين، وذلك حين أرسلت وفدا من مجلس الإدارة والإعلاميين العاملين بالشركة إلى مدينتي العريش ورفح وذلك للاطمئنان على المصابين من الشعب الفلسطيني الشقيق، الذين جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضي المصرية، بالإضافة إلى إعلان موفقهم الداعم للأشقاء في غزة الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات تخالف كل معاني الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية.

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المنابر الإعلامية للمتحدة تدعم غزة

لم يكن هذا الموقف هو الأول منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية، والتي بدأت من يوم 7 أكتوبر الماضي، بعد العملية التي عُرفت بـ«طوفان الأقصى» إذ تحولت قنوات الشركة المُتحدة وصحفها إلى منبر لتصويل صوت غزة، وشاهدنا كيف حشدت على وجه الخصوص قناة «القاهرة الإخبارية»، كل قواتها من كاميرات ومصورين ومراسلين ومذيعين لخدمة ونقل الأوضاع في غزة لحظة بلحظة، ونجحت في الاختبار وزادت فيها ثقة الجميع وأصبحت المصدر الأول للأخبار والتغطيات من قطاع غزة.

كما واجه فريق ومكتب القاهرة الإخبارية في غزة عدة مضايقات وانتهاكات بدأت حينما أخطرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في بداية الأزمة بإخلاء المكتب الخاص بالقناة هناك وهددوهم بقصف المبنى، وبالفعل فقدت القناة بعد هذا التحذير الاتصال بالطاقم، لكن كان المشهد الأكثر صعوبة في العمل الإعلامي حينما فقدت القاهرة الإخبارية مراسلها والذي استشهد في عملية قصف قام بها جيش الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء، ونعاه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المُتحدة، بينما سادت حالة من الحزن الكبير على باقي أطقم وفريق القناة، وكان المشهد الأكثر حزنًا حينما بكى المذيع محمد عبيد على الهواء مباشرة ولم يتمالك نفسه حينما كان يتحدث عن شهيد القناة.

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مصر تستطيع

ومن جانبه، ركز الإعلامي أحمد فايق وبرنامجه مصر تستطيع، منذ بدء الهجوم على قطاع غزة على إبراز بعض اللقطات الإنسانية التي يعاني منها أهالينا هُناك، حيث استبق الجميع في الذهاب لأسرة الطفل الشهيد يوسف، الذي اشتهر بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بـ«شعره كيرلي وأبيضاني وحلو»، وأكد وقتها فايق أن هذه الحلقة واحدة من أصعب حلقات برنامجه على الصعيد الإنساني والمهني على حد سواء.

أيضًا بعد لحظات من استقبال مصر لأطفال مرضى السرطان من غزة، والذين كانوا يواجهون شبح الموت هناك، وتسكينهم في عدد من المستشفيات المصرية ليتلقوا علاجهم فيها، ذهبت كاميرا برنامج مصر تستطيع لهم في حلقة خاصة شديدة الإنسانية قدمها المذيع أحمد فايق من بين هؤلاء الأطفال الذين جلس يستمع لأوجاعهم بعد انهيار القطاع الصحي كاملا في بلادهم وانقطاع الكهرباء مما عرض كل أدويتهم للتلف، وعرض حياتهم أيضا للخطر بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي لا يتوقف.

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قافلة مساعدات الشركة المتحدة لغزة

وقبل أيام من زيارة وفد الشركة لمصابي غزة في العريش ورفح، أرسلت الشركة المتحدة قافلة كبيرة مكونة من 6 شاحنات مُحملة بـ150 طن مساعدات غذائية ومياه لأهالي فلسطين، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وإرسالها إلى معبر رفح تحت شعار «يد بيد مع أهالينا في فلسطين»، وذلك في ضوء دورها الإنساني والخدمي واتساقًا مع توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية، في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق.

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