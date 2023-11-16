حظك اليوم برج الميزان الخميس 16-11-2023 مهنيا وعاطفيا.. جدد ثقتك مع مديرك

صفات عديدة يتصف بها مولود برج الميزان، أهمها الذكاء والجمال وفن اختيار الملابس، يُعد كذلك من الشخصيات المميزة العاشقة للعدالة ونصرة المظلوم، جيد التعامل وتكوين العلاقات.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الخميس 16-11-2023 مهنيًا وعاطفيًا، وفقًا للمواقع المتخصصة في هذا الفن.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 16-11-2023 مهنيًا

ينصحك الخبراء أن تحافظ اليوم على اتصالك الدائم بفريق عملك، وأن تتجنب الخلافات التي تتسبب في توقف العمل، وأن تكن حريصًا على تجديد الثقة عند الآخرين ولا سيما مديرك في العمل.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 16-11-2023 عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي، فينصحونك، بأن تقوم بتبادل الهدايا مع شريك حياتك، وأن تبتعد عن الدخول في أي مشاكل حدثت بينكما في الماضي، لأنها ربما تتسبب في حدوث مشكلات في العلاقات الحالية.